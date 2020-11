13 kannatanuga õnnetuse põhjustaja tasus ohvritele aastaid saamata jäänud valuraha

Kohus karistas Stockmanni ristmikul suuravarii põhjustanud Kobingut (26), kes toona kandis eesnime Gregor, kahe aasta ja kaheksa kuu vanglakaristusega, millest pool aastat pidi Kobing reaalselt trellide taga olema. Ülejäänud kaks aastat ja kaks kuud lubas kohus kanda tingimisi. Seejuures oli üheks tingimuseks, et Kobing peab kolme aasta jooksul hüvitama neljale kõige raskemalt vigastatule mittevaralise kahju, kokku 45 000 eurot.

Tähtaeg kukkus eelmise aasta 24. oktoobril, aga Kobing oli selleks ajaks kannatanutele maksnud vaid umbes 50 eurot. Kriminaalhooldaja tegi seepeale kohtule avalduse, et Kobingu vanglakaristus tuleks täitmisele pöörata, ent Harju maakohus otsustas, et annab talle kahjunõuete tasumiseks veel aasta ajapikendust.

Tänavu oktoobris pääses Kobing vanglakaristusest, sest sai vanemate abiga kannatanute kahjunõuded ära maksta. Tema kaitsja Urmas Simon ütles, et Kobingu vanemad võtsid selleks laenu. "Neil ei jäänud ju muud üle, et poiss vangi ei peaks minema," sõnas ta.

Kannatanute kaitsja Indrek Sirk ütles, et kohtuotsusega mõisteti hüvitis välja neljale kannatanule. Lisaks Kobingu vanemate poolt tema nimel tasutud nõuetele kattis osaliselt kahju ka kindlustusandja. Sirk ütles, et ei saa rääkida täpsetest summadest, kuidas hüvitise osa kindlustuse ja Kobingu vahel jagunes, kuna sõlmitud kompromisslepingud on konfidentsiaalsed.

Ta tõi aga välja, et 2016. aastal tehtud kohtuotsusega mõisteti kannatanutele välja hüvitised 5000, 8000, 14 000 ja 18 000 eurot. "Oliver Kobing ei maksnud kolm aastat midagi, tema kindlustusandja keeldus ka alguses maksmast. Kõik kannatanud esitasid kindlustusseltsi vastu hagi, mis on erinevatel aegadel 2017 kuni 2020 lõppenud kompromissidega. See tähendab, et osa Kobingult väljamõistetud kahjust on kannatanutele tasutud kindlustuse poolt ja osa Kobingu poolt," selgitas Sirk.

"Et lõpetada pikaleveninud ja kannatanute jaoks koormavad kohtuvaidlused, loobus üks kannatanutest ka osaliselt temale väljamõistetud hüvitisest. See tähendab, et talle maksti lõpuks väiksem summa, kui kohtuotsusega välja mõisteti," lisas ta.