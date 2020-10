Janis Tikk ja tema naine – kasupoja ema – magasid, kui teismeline poiss täna öösel vargsi auto võttis. Tikk ei ole pärast õnnetust kasupojaga rääkinud, sest poiss läks Vändrasse vanaema ja vanaisa juurde. „Ta on šokis,” ütles Tikk ja lisas, et ta ei tea, kes olid need teismelised, kes olid poisiga ühes autos.

Miks oskab tema 13-aastane kasupoeg autoga sõita?