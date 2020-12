12 tudengit on läinud Narva haiglasse appi

Mõni päev tagasi rääkis Letjuka Delfile, et olukord on Narva haiglas kriitiline ja hädasti vajatakse abikäsi. Nimelt on sadakond töötajat töölt eemal, sest nad on koroonapositiivsed või haigestunute lähikontaktsed. Haigla arstidest on lausa 11 haiguslehel.

Lahendust oodatakse arsti- ja õendustudengitelt, keda on Narva haiglasse kutsutud kogu aeg, aga eriti nüüd, kui on tööjõupuudus just koroonaosakonnas. Nädala alguses ütles Letjuka, et juurde oleks tarvis kolme arsti ja 20 õde.

"Tänase seisuga on meile appi tulnud 12 tudengit, peamiselt on nad õendustudengid, aga ka kaks arstiks õppijat," ütles Letjuka. Kuna arstitudengid ei ole veel kolmandat kursust lõpetanud, siis on nemad abiks õdedena. "20 abilist võtaks veel vähemalt hoobilt juurde, mure on ikka suur," nentis Letjuka.

Ülemarst ei oska öelda, kui palju tudengeid ja millal Narva haiglale veel appi tuleb. "Osade tudengitega peame veel läbirääkimisi, aga muidu oleme kutsed laiali saatnud ja ootame neid väga," sõnas ta. Letjuka lisas, et kindlasti saab see tudengitele olema väärtuslik praktika.

Tudengitele pakuvad majutust sisekaitseakadeemia ja Tartu ülikooli Narva kolledž, kelle ühine õpilaselamu Narvas praegu tühjalt seisab. Kuigi Narva haiglal on ka endal külalistetoad praktikantidele ja residentidele, siis jääb nendest praegu väheks.

