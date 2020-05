12 000 autojuhti ja enam kui tuhat relvaloa omanikku vajavad uut tervisetõendit

Maanteeameti eksamiosakonna peaspetsialist Kairi Kimber rõhutas, et mootorsõidukijuhi tervisetõendi kehtivust seadusemuudatusega ei pikendatud ja see tähendab, et tervisetõendi kehtivuse lõpukuupäev jääb ikka nii nagu see algselt oli arsti poolt määratud. Kimber lisas, et samuti ei pikendata automaatselt juhiloa kehtivust. Muudatus seisnes selles, et juhtimisõigus ei peatu, kui tervisetõend on aegunud eriolukorra ajal ja 90 päeva pärast eriolukorra lõppu ning et juhiluba on võimalik vahetada ilma kehtivat tervisetõendit omamata eriolukorra ajal ja 90 päeva pärast eriolukorra lõppu. Seega on võimalik tervisekontroll läbida kuni 90 päeva pärast eriolukorra lõppu. “See võimalus lisati just selle mõttega, et kõik kohe koos ja korraga ei jookseks arsti juurde, vaid saavad seda teha kolme kuu jooksul pärast eriolukorra lõppemist. Kui selle aja jooksul ei ole tervisekontroll siiski läbitud, siis juhtimisõigus peatub,” rõhutas Kimber.

Maanteeameti andmetel laekub perioodil 16.03–31.05 umbes 12 000- ja vahemikus 1.06–30.06 umbes 5000 tervisetõendit. “Tegelikkuses on kogu kriisi jooksul osad perearstid tervisetõendeid väljastanud: perioodil 20.03.20-23.04.2020 on Tervise Infosüsteemist tulnud ligi 4000 uut tõendit,” lisas Kimber.

