11 uut nakatunut on pärit Norra lipu all sõitvast kaubalaevast, mis tuli Soomest Sillamäele

Terviseameti pressiesindaja Eike Kingsepa sõnul ei ole 11 uut koroonapositiivset meremeest Eesti kodanikud, vaid on pärit Norra lipu all sõitvast kaubalaevast, mis sõitis Soomest Sillamäele. Millal laev Sillamäele jõudis, Kingsepp öelda ei osanud, kuid ta kinnitas, et meremehed linnas ringi liikuda ei jõudnud, sest olid juba pärale jõudes haigestunud. Terviseamet sai olukorrast teada eile. "Meremehed pandi Sillamäel karantiini, nad ei liigu sadama territooriumilt kuhugi," kinnitas Kingsepp. "Neil on seal eraldi koht, kus olla, ning kõik esmavajalik on tagatud."

Haigestunud meremeestest üks on raskes seisus Tartu ülikooli kliinikumis ning teine Ida-Viru keskhaiglas.

Viimase ööpäeva jooksul analüüsiti Eestis 961 haigust COVID-19 põhjustava SARS-CoV-2 viiruse esmast testi, lisandus 22 positiivset testi tulemust.

Rahvastikuregistri andmete järgi laekus 8 positiivset tulemust Tartumaale (7 Tartu linna) ja 2 Raplamaale. Tartumaale laekunud 8 juhtumist oli 4 seotud Vabankiga ja 4 Naiiviga. 2 Raplamaa juhtumit on seotud Naiivi koldega. Korrigeeritud andmete järgi on hetkel Vabanki koldes 33 ja Naiivi koldes 15 nakatunut üle Eesti. 11 positiivse maakond teadmata juhtumi puhul on tegemist meremeestega laevalt, kust eile 2 inimest juba hospitaliseeriti.

Kui kokku liita, selgub, et üks nakatunu ei ole täpsustatud. Kingsepa sõnul on ilmselt tegemist inimesega, kelle päritolu on teadmata.

