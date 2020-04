10 sõnumit Madis Kallaselt võimukeskusele: olustik on muutunud, keerakem Saaremaa lukust lahti

Järgnev tekst pärineb Saaremaa Vallavalitsuse Facebook'i postitusest. Autoriks on märgitud Madis Kallas, kes on peagi ametikohalt lahkumas, kuna otsustas Saaremaa koroonakoldeks kujunemise eest poliitilise vastutuse võtta ning vallavanema postilt tagasi astuda. Tegemist on (nagu Saaremaa vallavalituse arendusnõunik Anu Vares rõhutas) sõnumitega selle kohta, mida Saaremaa ja saarlased praegu teevad, ootavad ning soovivad. Tänasest saarlaste protestiaktsioonist seisab Kallase seisukohavõtt lahus.

10 sõnumit Saaremaalt mandrile

1️⃣ Palume võimalust Saaremaa ja Muhu perede taaskohtumiseks ning kehtestatud liikumispiirangute leevendamist Kuivastu–Virtsu liinil.

2️⃣ Oleme nõus, et kõiki piiranguid Kuivastu–Virtsu liinil ei saa kohe lõpetada, kuid tööalane, ettevõtlusega ja kinnisvara omamisega seotud liikumine peab muutuma esimesel võimalusel vabaks.

3️⃣ Toetame teiste piirangute osas samu meetmeid, mida rakendatakse mujal Eestis, kuid erisused Saaremaa osas tuleb lõpetada esimesel võimalusel.

4️⃣ Täpsustame, et 26. aprillil toimunud vaikiv aktsioon „Aitab!“ oli kodanikualgatus, mille korraldamisega ei olnud seotud Saaremaa Vallavalitsus ega Saaremaa kriisikomisjon.

5️⃣ Kinnitame, et saartele kehtestatud täiendavad piirangud olid seni igati õigustatud, aga praeguseks on olukord väga palju muutunud ja väljumisplaani esimesed sammud tuleb astuda siin võimalikult ruttu.

6️⃣ Anname teada, et jagame inimestele koostöös vabatahtlikega bussides ja maapiirkondade kauplustes maske, et ennetada võimalikku uut haiguspuhangut.

7️⃣ Nõustume, et suurürituste ja rahvakogunemiste piirangud jäävad Saaremaal lähikuudel kehtima.

8️⃣ Hindame kõrgelt kriisiaegset koostööd kõigi Riigikogus esindatud erakondadega, lähtudes põhimõttest, et salakavala viiruse saame võita vaid üheskoos.

9️⃣ Täname väga hea koostöö eest peaministrit (Jüri Ratas), Vabariigi Valitsust (Stenbocki maja) ja ministeeriume, kellelt on Saaremaa saanud palju tuge.

🔟 Saadame tänusõnad kõigile Saaremaa toetajatele ja inimestele, kes on erinevates rollides kriisi lahendamisele kaasa aidanud.

