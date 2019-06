"10 minutit" | SDE uus juht koostööst EKRE-ga: nende väärtustega on meil on meil koostöö välistatud, aga loodan, et nad on valmis muutuma

Saare oponent Lauri Läänemets rääkis sotsiaaldemokraatide eilsel üldkogul, et erakond on kaugenenud lihtsast inimesest. Saar sellega läbinisti nõus ei ole: sotside programm on ta sõnul valvavalt sotsiaalmajanduslikele küsimustele keskendunud ning on olnud lihtsa inimese suunas. Küll aga on probleem olnud viisis, kuidas sõnumit on esitatud. "Kuvand ei vasta sellele, et oleme hoolivad, empaatiavõimelised ja sõbralikud," ütles Saar saates.

Erinevad seisukohad sisevalimistel pole aga märgiks, et erakonnas oleks toimunud suur lõhenemine. "Inimesed said tõesti nüüd teha valiku ja neil oli, mille vahel valida," ütles Saar ja kinnitas, et Läänemetsa sõnum lihtsast inimesest saab "absoluutselt" ka tema juhtimisel erakonna suunanäitajaks. Kampaania käigus kohtuti Saare sõnul sadade inimestega üle Eesti, kelle ideede ja soovidega tuleb Saarel nüüd teha kompromiss ja valida sotsidele suund.

Tulevastel valimistel Keskerakonna toetamisest loobuvaid vene valijaid eraldi püüdma ei hakata. "Iseenesest see, et nende eestikeelsete valijate osakaal on väiksem kui venekeelsete oma, ongi ebanormaalne," ütles Saar, et ideaalis peaks olema kõikidel erakondadel võrdselt eri rahvusest toetajaid.