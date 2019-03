"10 minutit" | Priit Sibul pensionisamba vabakslaskmisest: elu hammasrataste vahele jäänule on tulevikus muud toetused

Sibul toob välja kolm põhjust, miks sammas on vabaks vaja lasta. Esiteks ideoloogia, et inimene peab saama ise oma raha üle otsustada. Teiseks samba senine kehv tootlus ning kolmandaks, et esimene sammas kasvatab raha kiiremini.

"Tänase seaduse järgi ei saa raskel hetkel oma raha kasutada," ütleb Sibul, kes ise pole kunagi oma raha II sambasse kogunud. Kuigi tal enda sõnul pole pensioni jaoks veel piisavat kindlust, loodab ta oma neljale lapsele ja kinnisvarasse investeeritud rahasse.

Ent mis saab siis, kui 30 aasta pärast avastab just pensionile läinud inimene, et on oma sambast välja võetud rahaga teinud valed valikud ja peab kannatama vaesust? Sibul ütleb, et pensionisüsteem peabki olema paindlik. "Inimesed teavad ja käituvad mõistlikult, sama mõistlikult nagu riik ja poliitikud," ütleb ta.

Samas tuleb Sibula sõnul tulevikus kindlasti aidata neid inimesi, kes valed valikud on teinud. Abivajajaid on ta sõnul kogu aeg olnud. Valede otsuste tagasilööke tulevikus on isamaallase sõnul võimalik vältida, kuna võimalus oma raha teises sambas hoida jääb inimestele alles.