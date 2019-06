"10 minutit" | Miks on Eestil vaja saada julgeolekunõukogu liikmeks? Sven Mikser: tegemist on maailma poliitikas kõige mõjuvõimsama organisatsiooniga

Sotsiaaldemokraatide käekäiku kommenteerides kiitis erakonna eelmine juht selle tulemusi europarlamendi valimistel, kui tõdes, et riigikogu valimistel nii hästi läinud ei ole. Sotside juhil Jevgeni Ossinovskil erakonna langenud populaarsuses Mikser aga süüd ei näinud. "Ega erakonna juhtimine pole süüline tegevus," ütles Mikser, kuid lisas, et varasema edu loorberitele puhkama jäämine võib kalliks maksma minna.

Pühapäeval toimuval erakonna sisevalimisel kavatseb Mikser toetada Indrek Saart. "On selge, et täna seilame karmides ja keerulistes vetes ja kindlat kätt on tüüri juurde vaja," põhjendas ta oma valikut. Eesmärke sõnastavaid visionääre on erakonnas olnud Miksri sõnul palju, kuid vahetute ohtudega tegelemiseks usaldab ta Saart.

Homme selgub, kas Eestist saab ÜRO julgeoleku liige, üks viieteistkümnest. Mittealalise liikmena poleks Eesti seal aga igavesti nagu USA, Hiina, Prantsusmaa, Venemaa ja Suurbritannia, vaid aastatel 2020 kuni 2021.

Mikser selgitas, et Eestile on julgeolekunõukogu liikmeks olemine eelkõige selle tähtsuse tõttu. "Võib öelda, et tegemist on maailma poliitikas kõige mõjuvõimsama organisatsiooniga," tõi ta näiteks julgeolekunõukogu otsused, mis on rahvusvahelise õiguse kontekstis siduvad ja kohustuslikud.