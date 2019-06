"10 minutit" | Kas Tallinna televisiooniga on lõpp? Kõlvart: palju lihtsam ja odavam on teenust sisse osta erakanalist

Tallinna televisiooni (TTV) saatus pole veel täpsemalt teada. Seal jagab linnapea Kõlvart perspektiivid kaheks: pika- ja lühiajaliseks. Viimase puhul ütleb ta, et linn ei ole valmis eraldama eelmisel aastal umbes poole miljoni euroga kahjumisse jäänud telekanalile rohkem raha enne, kui on tehtud analüüsid ja TTV seisu revideeritud.

Pikas plaanis aga väärib TTV Kõlvarti kiitust: reiting, kvaliteet ja vaatajanumbrid kasvavad. Küll aga on umbes 80% kanali sajast tuhandest vaatajast Tallinnast väljas. See tõstab küsimuse, et kas tuleks rohkem meelitada linna enda elanikke kanalit vaatama või otsida uusi lahendusi. „Maailm areneb väga kiiresti ja see [Delfi] stuudio on tõestuseks, et me ei tea üldse, kuidas televisioon hakkab välja nägema viie aasta pärast,” ütleb Kõlvart.

Kas TTV pannakse kinni? Seda linnapea ei oska öelda. Ta sõnul peavad Tallinnal oma infokanalid olema, aga missugused, seda peab veel mõtlema. „Palju lihtsam ja odavam on sisse osta teenust erakanalist,” ütleb ta. Näiteks TTV-d vene keeles ei tehta ning linn on programme varem ostnud erakanalist PBK.

Tallinna meer ütleb autostumist kommenteerides, et see on Tallinnas samasuguseks probleemiks nagu mujalgi Euroopa ja maailma pealinnades. Seal on oluline leida kontseptsioon, milline Tallinn peaks 25 aasta pärast välja nägema. „Peame tunnistama, et viimased aastad see areng oli kaootiline,” kritiseerib Kõlvart varasemat protsessi linnavalitsuses.