"10 minutit" | Kadri Simson: Jüri Ratase diplomaatia hoiab seda koalitsiooni koos

"Riigieelarve strateegia arutelu oli vajalik selle jaoks, et valitsuskabineti 13 liikmest üheksa on esmakordsed ministrid, et nad saaksid ka teistest valdkondadest arusaamise, et kuidas juhtub nii, et kui riigi tulud on 11 miljardit, siis enamus sellest rahast on juba eelarves ära planeeritud ja poliitilisi otsuseid saab teha vaid väga väikese osa suhtes," selgitas Simson, miks esmakordselt ei jõudnud valitsuskoalitsioon Vihula mõisas toimunud seminaril otsusteni.

Uurides seepeale Simsonilt, kas sellise õppeseminariga võis õnnestuda selgitada Mart Helmele - kes möödunud pühapäeval väljendas erakonna volikogul seisukohta, et muuta riigieelarve tasakaalus hoidmise põhimõtteid - et riigieelarve baasseaduse muutmine pole võimalik. Simson kordas, et põhimõtete selgitamine võib aega võtta päevi.

Ta ei näinud probleemi, et kahepäevase õppereisi vältel tulemusteni ei jõutud. Ta sõnas, et tähtaeg on mai lõpus: "Absoluutselt, selles ei olegi probleemi, erinevatel erakondadel on erinevad prioriteedid, Keskerakonna prioriteet on pensionitõus, aga meie partneritel on teistsugused prioriteedid.

"Igal ministeeriumil on omad soovid, me oleme olukorras, kus mõni kantsler on oma soovide nimekirja ajalehes ära avaldanud. Kõigis nendes soovides tuleb leida mõistlik konsensus. Kui tahetakse karmimaid eelarvereegleid jätkata, kus tulud kasvavad, aga kulud ei kasvagi," arvas Simson.