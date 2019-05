"10 minutit" | Jaak Madison: mina pole Marine Le Peni Eestisse kutsunud, ta tuleb ise

"Mina pole Marine Le Peni Eestisse kutsunud, ta tuleb ise," oli Jaak Madisoni sõnum Delfi stuudios. Ta ei tunne muret selle üle, et Le Peni varasemad seisukohad on Venemaa välispoliitikaga kulgenud ühes joones - ta on õigustanud Krimmi annekteerimist ning on öelnud, et Ida-Euroopa riigid on vene vähemuse osas valesti meelestatud, puudutaku see siis sanktsioneerimist või nendes riikides elavat venekeelset vähemust.

Madisoni hinnangul on Le Peni poliitika keskmes muid EKRE-le palju olulisemaid asju, neist peamine euroskeptilisus ning visoon Euroopa liidust kui suveräänsete rahvaste liidust.

Uurides Madisonilt, et kas ta ei näe probleemi Kremli poliitikat avalikult soosinud poliitiku võõrustamist, teatas ta, et tegemist meedia väljamõeldisega, millel pole mingit tõepõhja. See, et Le Peni partei on Venemaalt saanud laenu ning koos rahaga on partei poliitika muutunud Kremlit soosivamaks, ei ole Madisoni sõnul mingiks takistuseks, miks ei võiks Rahvuslik Liit ning EKRE omavahel koostööd teha.

Le Pen saabub Eestisse teadaolevalt esmaspäeva õhtul, teisipäevaks on tal planeeritud mitmeid kohtumisi, seehulgas pressikonverents ning kohtumine avalikkusega. Senini on teada, et planeeritud on kohtumised vaid EKRE saadikutega, peaministriga või teiste erakondade esindajatega kohtumisi planeeritud ei ole.