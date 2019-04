"10 minutit" | Jaak Aab riigireformist: töötajate koondamine annab võimaluse riiki efektiivsemalt valitseda

Oluline on Aabi sõnul viia riiki rohkem Tallinnast ja Tartust välja. "Kõikidesse maakonnakeskustesse tulevad riigimajad," lubab ta. Neis majades saaksid inimesed kätte kõik vajalikud riigiteenused. Ühtlasi on Aabi sõnul asutuste väljaviimise eelis pikas perspektiivis kahanevad kulud, kuna pealinnast väljaspool ametkonna töötajate hulk väheneb iseenesest. "Sellel hetkel on teatud kulud, kui viia see asutus välja. Aga üldine tendents on, et tegelikult töötajaid jääb järjest vähemaks," ütleb Aab.

Tulevane riigihalduse minister soovib peatada regionaalset ebavõrdsust. "See on väga pikk protsess. See on läinud ühtepidi koguaeg. See tuleb kõigepealt peatada," selgitab Aab. Üks lahendustest oleks ta sõnul hakata riigi poolt rohkem laene käendama.

Saates on veel jutuks Keskerakonna üha kahanev populaarsus. Aab selgitab, et põhjus on pikkades koalitsiooniläbirääkimistes. Kolme erakonna vahel kompromisse otsides on väljapoole antud kommentaarid udused ja protsess on olnud pikk. "Võib-olla teatud ootused olid teised valimiste eel ja järel," ütleb Aab.