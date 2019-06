"10 minutit" | Haridusminister Mailis Reps tunnistab, et riigieksamite hindamine pole läbipaistev, kuid usub hindajate heatahtlikkusse

"Riigieksamid on igal aastal hästi emotsionaalne teema," ütleb minister Reps. Kirgi kütab eksamite olulisus ülikooli sisse saamisel.

"Eesti keele tagasiside on igal aastal olnud tõsine. Kuidas sa seda hindad ja millised need kriteeriumid on? Selles mõttes tõesti natukene rohkem subjektiivne kui tavaline test."

Reps kinnitab, et hindamine on professionaalne ja hindajad on läbinud kõik koolitused.

Kuidas aga selgitada Miina Härma Gümnaasiumis juhtunud anomaaliat, kus peaaegu kogu lend sai eesti keele eksamis oodatust väiksemad tulemused?

Sellele Reps selget vastust ei anna. Ütleb, et alati tekib nõutus ja meenutab, et kunagi, kui riigieksamid tulid, siis ei saanud ta lahenduskäigust aru.

"Inimene, kes soovib ise oma tööd näha, see saab seda ka teha. Kui palju see töö on põhjendatud või mitte põhjendatud... Jah, see vaide teema on väga tundlik. Kirjandite teema pealt see vaidlus alati jääb."

Miks on aga eksamikomisjon usaldusväärne? Kes neid kontrollib?

Sellele vastab Reps pikalt, aga tühjalt: "Olles siin haridussüsteemis väga hariduse usku, ma usun, et me oleme läbi ajaloo nii, et kes on täna jäänud oma parima soovi juurde õpetada õpilasi, nad on kõik tegevõpetajad, teevad seda kogu südamest ja kogu hingest, et nad kindlasti ei ole väljas selleks, et kedagi õpilast kiusata."

Kui riigieksamid tulevikus võivad muutuda, siis Repsi sõnul selles suunas, et valikut saab olema rohkem. Kunagi sai ju valida 11 eksami vahel.