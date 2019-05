"10 minutit" | Ajakirjanike liidu juht Helle Tiikmaa: Kui ajakirjanikke võib rünnata vabalt, siis mis on vahet, kas lähed koju ja lööd oma naist

Tiikmaa leidis, et siseminister peab oma sõnade eest vastutama. "Ajakirjandus on sattunud rünnaku alla, milles minul on tekkinud huvitav küsimus. Öeldakse, et parim kaitse on rünnak. Mida siis nemad (EKRE - H.N) varjavad? Mis puudutab konkreetselt neid poliitikuid, kes valimatult suud pruugivad, nende erakonna-, valitsus-, ja ka opositsioonikaaslased peavad ise jälgima eetikarida senisest enam, mitte nõudma seda kõigilt teistelt," arvas ta.

Küsimusel, miks Eesti ajakirjanike liit ise ei soorita ajal, mil ajakirjanikud on surve all, ajakirjanike huvikaitset, vastas Tiikmaa, et neil on liikmeid lihtsalt vähe.

Tiikmaa leidis, et ajakirjanikud ei peaks rünnaku alla sattudes asuma emotsionaalsele kaitsele, vaid tegema rohkem juurpõhjuste otsimisega, miks üks valitsuserakond nii pingsalt ajakirjandust õõnestab.

Saate lõpus esitatakse alati kas-küsimused, millele oodatakse jah-ei vastuseid.

1) Kas valitsuserakondade politiikute rünnakud ajakirjanike vastu on ehk põhjendatud?

Tiikmaa: See ei ole nii lihtne

2) Kas Eesti meediaväljaanded on poliitiliselt kallutatud?

Tiikmaa: Mingisuguses ulatuses, jah.

3) Kas Eesti meediaväljaanded peaksid end hakkama poliitiselt liigitama, nagu on see välismaal, kus on konservatiivsed ja liberaalsed väljaanded?

Tiikmaa: Ei, meil ei pole piisavalt väljaandeid.

4) Kas need teravad "hard talk" saated, millest üleüldse see diskussioon on alguse saanud, kas Eesti ühiskond on nende jaoks piisavalt küps?

Tiikmaa: Eks meil selline teismeline ühiskond ole, jah.

5) Kas Eesti ajakirjandusõpe on puudulik?

Tiikmaa: Seal on omad puudujäägid.

6) Kas rahvusringhäälingu nõukogusse poliitikute kaasamine on õigustatud?

Tiikmaa: Mina isiklikult arvan, et ei.