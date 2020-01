10 000 Eesti last ohustavad leetrid: vanemad keelduvad neid vaktsineerimast

"Eestis on päris palju lapsi, kes on vaktsineerimata just seepärast, et nende vanemad keeldusid laste vaktsineerimisest. Selliseid lapsi on Eestis kokku umbes 10 000," ütles terviseameti nakkushaiguste seire ja epideemiatõrje osakonna peaspetsialist Irina Filippova "Vikerhommikus". Õnneks ei ela vaktsineerimata lapsed ühel territooriumil, vaid üle Eesti laiali, vahendas ERR uudisteportaal.

"Aga ikkagi - 10 000 last pluss veel need lapsed, keda ei tohi veel vaktsineerida ehk alla aastased lapsed, rasedaid ja immunpuudulikkusega inimesed," rääkis Filippova.

Tema sõnul vaktsineeritakse Eestis lapsi vaktsineerimiskava raames kahe vaktsiinidoosiga vanuses 1 aasta ja 13 aastat. Alla aastaseid lapsi ei vaktsineerita.

Võrreldes teiste riikidega on Eestis olukord siiski üsna hea, tunnistas terviseameti spetsialist.

"Arvestades, et Euroopas registreeriti eelmisel aastas 124 000 leetrite haigusjuhtu ja vähemalt 75 surmajuhtu, siis on Eesti olukord, kus mullu registreeriti 27 leetrijuhtumit, teiste riikidega võrreldes isegi hea," rääkis Filippova.