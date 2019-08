BALTI KETT 30 | Ärkamisaja suurkujude meenutused - vaata viie aasta eest valminud filmi "Balti passioon"!

Balti kett kuulub UNESCO mäluregistrisse sündmusena, mis on muutnud inimkonna ajalugu. Balti kett kinnitas maailmale, et rahumeelne vabanemine okupatsioonist on võimalik, andes eeskuju ka katalaanidele, kes soovivad sõltumatut riiki.

Film "Balti passioon" on sellest, kuidas Balti kett sündis, milliseid aateid ta kandis ja mida ta maailmale näitas.