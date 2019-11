Eero Epner: kommentaariumis saab riik järsku mõtte siis, kui Tänak kiiruskatse võidab

Delfi sünnipäevaks valmib netikommentaaridel põhinev kontsertlavastus

Rääkides sellest, mis nad ise enda kohta kommentaariumidest lugenud on, märkis Epner, et need on seotud peamiselt seksuaalse sättumusega. Teda olevat netis nimetatud Sumpsi-Eeroks. Erki Pärnoja aga tõi välja, et teda on nimetatud seal "ebatraditsioonilise seksuaalsusega Pärnojaks". Marti Tärn märkis, et tema kohta on öeldud, et ta näeb välja vanem kui ta tegelikult on. "Aga see on kõik," lisas ta. "See kommentaari oli kümne aasta tagune. Ma olin siis 26 ja see lugupeetud kommenteerija nägi prohvetlikult ette, et ma olen 36, mida ma praegu olen."

Pärnoja märkis, et tehniliselt oli kommentaaridele muusikat väga huvitav kirjutada. "See oli väga suur väljakutse. Meie Martiga mõlemad tegeleme väga palju instrumentaalmuusikaga. Üleüldse sõnadele, kas originaaltekstidele või luulele muusika kirjutada on väga suur väljakutse. Delfi kommentaarid – riimi ei ole, poeesiat tekib küll."

Tärn lisas, et nende eesmärk ei olnud niivõrd kommentaare viisistada kui et leiutada sinna alla, ümber ja peale vastavat meeleolu. "Muusika ei pea ilmtingimata üks ühele kirjeldama selle kommentaari kurjust või rõõmu. Vaid pigem ta eksisteerib seal omaette ja koos selle tekstiga."

Epner tunnistas, et rõõmsaid kommentaare oli väga palju. "Nii pea, kui sport letti tuleb." Ta lisas, et samas rõõmustati näiteks ka mõne inimese surma üle. "Aga kui inimesed tahavad joovastanult öelda, et nende elul on järsku mõte või tervel Eesti riigil on järsku mõte, siis see mõte tuleb ikkagi ainult siis, kui Ott Tänak kiiruskatse võidab."

Lavastuse tegemisel jätsid nad kõrvale suure osa poliitilistest kommentaaridest. "Kui me vaatame, mis päriselt poliitikas toimub ja mida meie siseminister suust välja ajab, siis sellega võrreldes Delfi kommentaarium on ikkagi morsipidu. See kahvatub selle kõrval."

Kontsertlavastus "Anonüümne igatsus" jõuab ühekordse aktsioonina lavale 26. novembril Alexela kontserdimajas. Lavastusega tähistatakse ka uudisteportaali Delfi 20. sünnipäeva. Piletid müügil Piletilevis.