Anonüümne Igatsus etendusele tulid müügile lisakohad

Kõlavad Eesti tipphetked ja kaotused, ilmajäämised ja üürikesed õnnehetked, igatsused ja kurbus. Veerpalu! Pronksiöö! Lennuliiklus! Teine eestlane! Lennart Meri! Voitkad! Kui tore on elada oma riigis! Eestlasi on maailmas nagu tilk kust merre! Eesti, sa elad veel!

„Kindlasti paelus meid selle kõige juures algmaterjal ehk Delfi kommentaaride siirus kogu oma valus ja võlus,“ ütles üks muusika autoritest Marti Tärn. „See emotsioonide ekstreemsuse skaala on samal ajal põnev kui ka alarmeeriv. Ekstreemne viha ja joviaalne juubeldus!“ Erki Pärnoja lisas: „Tooks välja, et meile on esmakordne nii mahuka teksti helindamine, mis on heaks väljakutseks. Ootame juba huviga Delfi kommentaare, mis tekivad selle uudise väljatulekul.“

Ette kannavad Anu Lamp, Sergo Vares ja Noorte Segakoor Vox Populi (dirigent Janne Fridolin), muusika on kirjutanud Erki Pärnoja ja Marti Tärn, kes kannavad selle ka muusikutena tol õhtul ette. Lavastaja Eva Koldits, helikunstnik Marko Erlach, valguskunstnik Meelis Lusmägi, kommentaaride põiming Eero Epner.

Traagiline gospel kantakse ette vaid ühel korral. Osta pilet SIIT.