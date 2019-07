VIDEO | Tantsupeo peakorraldaja Vaike Rajaste: tantsupidu on väärt, et see traditsioon jätkuks

"See traditsioon on väärt seda, et see jätkuks ja kestaks kaua," sõnas Rajaste.

Ta tänas siiralt kõiki tantsijaid. "See, mida Eestimaal tantsija ja tantsuõpetaja tegelikult teeb. See, et see saab selliseks etenduseks üldse vormuda, siis on suur ja sügav tänutunne," sõnas ta.

20. tantsupidu rääkis kolme kontserdi käigus vaatajatele loo maast, mis eestlasi toidab ja katab.

