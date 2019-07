VIDEO | President Kersti Kaljulaid laulis valiknaiskooride proovis

Täna algasid valikkooride proovid, millest võttis osa ka president Kersti Kaljulaid.

Täna harjutasid valikkoorid laupäevase kontserdi kava. Presidendi sõnul läks proov igati korda ning valiknaiskooride repertuaaris ei ole laule, mis kooridele suuri raskusi valmistaks.

Kersti Kaljulaid on esimene president, kes oma ametiaja jooksul laulupeol täiel määral lauljana osalenud. Kaljulaid otsustas kaare alla tulla samadel põhjustel nagu kõik teisedki lauljad: et oma koorikaaslastega koos olla ja suurest peost osa saada.

Presidendi esimene mälestus laulupeost ulatub 1974. aastasse, kui ta oli vaid nelja-aastane ning levima hakkasid kuuldused, et keegi on protestiks nõukogude võimu vastu roninud tuletorni. Juhtum tekitas rahvas ärevust, mis presidendil siiani meeles on.

President soovib kõigile peolistele head ilma ja mõnusat peomeeleolu.