VIDEO | Laulupeolistele pinke tassinud Briti sõdurid: eestlaste külalislahkus on muljetavaldav

Briti väed on laulu- ja tantsupeo ajaks Tallinnasse ümber paigutatud ning osa võetakse mitte ainult pidudest, aga aidatakse ka ettevalmistustöödega. Delfi käis piilumas, kuidas liitlased aitasid paika sättida sadu pinke, kuhu laulupeo kahe kontserdi ajal osa pealtvaatajatest istuda saab.

Danny Trace rääkis Delfile, et ta ei teadnud enne Eestisse tulemist laulupeost suurt midagi, kuid tal on rõõm, et ta saab sellisest suurest üritusest osa võtta. Trace'i jaoks on suurim üllatus see, kui sõbralikud ja külalislahked eestlased üleüldse on.

Rebecca Mason loodab, et laulupidu on põneb kultuurikogemus. "Siia tulemine on erinev sellest, mida ma varem teinud olen. Ma olen käinud Afganistanis teenimas, seal sind suletakse ümbritsevast maailmast, kuid siin saame me kohalikega suhelda ning kohalikust kultuurist oma osa," kirjeldas ta.

Kapral Harry Barr sõnas, et Suurbritannias pole ühtegi sarnast üritust, mis ka sellises mastaabis toimuks, nagu eestlastel on laulu- ja tantsupidu.

Leitnant Connor Guille oli hämmastanud, kui palju rahvast plaanib laulupeost osa võtta. "Me Suurbritannias ei naudi rahvahulga ees laulmist, kuid on väga tore, et eestlastele see niivõrd tähtis on, et tullakse vabatahtlikult siia ka appi. Selline lauluüritus ei saaks Suurbritannias eales toimuda."