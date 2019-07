VIDEO | Laulupeo turvaülem: meditsiiniabi töö oli häiritud, tulevikus peab kaaluma piletite ülemmäära

Turvajõud olid meil paigutatud ikkagi vastavalt planeeringule ja esinejate kaitse, dirigendipuldi kaitse, seal oli piisav ja adekvaatne arv kaitsjaid. On mõeldamatu, et sellise vaimsuse sündmusega puhul turvaks nii nagu jalgpallivõistlust politsei eriüksuslased. See kõik oli tasakaalus ja ühte üksikut tõrvatilka meepotis pole mõtet ära saatma saata ka suuremat hulka turvakoosseisust.

Küsin uuesti - laupäeval te võtsite väravates inimestelt ära vihmavarje, pühapäeva hommikul te ei vaadanud enam ühegi koti sisse. Mis juhtus?

Nagu eelinfona välja andsime, siis täielikku turvakontrolli me läbi ei vii. See isiklike asjade läbivaatamine toimub valikuliselt ning lähtuvalt isiku käitumisest ning temaga kaasasolevatest esemetest. See oli peamine printsiip. Arvestades seda, et ka väravates oli ka suhteliselt intensiivne sisenemine, ei olnud ka planeeritud kõiki inimesi läbi vaadata. Sellega polnud ohtu pandud inimeste turvalisus. Üks asi on inimeste reaalne füüsiline turvalisus ja teine asi on turvatunne, need on mõnevõrra erinevad asjad.

Inimesi on üllatanud see, et sel korral olid täiesti kinni lauluväljakul vahekäigud, miks neid ei reguleeritud ja seal turvatöötajad ei tegutsenud, et inimesed saaksid läbi liikuda? Ühest alast teise jõudmine võis võtta tunde aega.

See on ka see koht, kus me saime väljakule rohkem inimesi juurde lubada ja jah, tõepoolest, inimeste liikumine võttiski rohkem aega, sealhulgas ka päästeteenistuste liikumine oma baseerumiskohast abivajajani...

Aga kui kaua siis oleks meditsiiniteenistusel läinud, et jõuda üles Gustav Ernesaksa kuju juurde?

Meditsiiniteenistused olid ka hajutatud üle platsi. Ideaalis oleks pidanud see toimuma loetud minutitega, aga reaalselt jah, oli olukord selline, et abivajajani jõuti seal kümne minutiga.

Siseministeerium on oma raportis varasemalt kirjutanud, et kui Eestis peaks toimuma terrorirünnak, oleks esimene "sihtmärk" laulupidu. Sellistes oludes, kus turvatöötajate ja pääste ligipääs oleks väga keeruline, tekib ikkagi küsimus, et kuidas on selliseid prognoose turvatöös arvesse võetud?

Ei ole teiega nõus. Meie julgeolekuasutused tegelevad ennetusega. Iga terrorirünnaku puhul on oluline ja elementaarne ennetus, mitte ainult vahetu reageerimine ja sündmuskohal tegutsemine. See, mis jäi lauluväljakul teie nähtamatuks, seda kompenseerisid meie julgeolekuasutused oma ennetava tööga.

Mida järgmisel laulupeol parandada?

Järgmisel laulupeol parandada...Võib-olla tõepoolest kaaluda juba aegsasti piletimüügis ülemmäära kehtestamist, mida tasub kaaluda ja läbi mõelda, kuidas see mõjutab peo kvaliteeti ja läbiviimist.

Kui palju turvatöötajaid üleüldse lauluväljakul oli asjadel silma peal hoidmas?

Me räägime ikkagi sadades suurusjärgust.