VIDEO | Laulupeo sihtasutuse juht: võiksime kaaluda ministrite kõnede ärajätmist

Laulupeo külastajad on nurisenud, et laulupeol sai sõna kultuuriminister Tõnis Lukas, kelle kõne on tekitanud nii toetavaid- kui ka laitvaid arvamusi. Uurides laulupeo sihtasutuse juhilt endalt, kas ehk peaks laulupeol sõna saama kõrgetest riigiesindajatest ehk vaid president, nõustus ta.

"Jah, ma arvan, et seda otsustus, kui rahvas nii nõuab, see võib ka nii olla," sõnas ta.

Juttu tuli eilsel laulupeojärgsel päeval ka piletitest. Maatee sõnul osteti pileteid kassadest juurde 5000 ning kõik 10 000 eelmüügist ostetud piletiga inimest, kes polnud veel kella 17ks kohale tulnud, olid kohale ilmunud kella 19ks, kui esinema hakkasid ühendkoorid.

Veel leidis ta, et pidu võiks ka tulevikus olla alkoholivaba. "Lastepeod on juba pikalt olnud ilma alkoholita, pole olnud kõige hullem häda," sõnas ta.

Aastate vältel on tema sõnul paremaks läinud osavõtt. "Alles 2004 oli laulukaare all inimesi rohkem kui laulukaare all. Need sõnumid lähevad inimestele korda," sõnas ta.