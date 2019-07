VIDEO | Laulupeo piletisaba kulgeb kaugele, kuid inimesed ei kaota lootust

Täna pandi esmakordselt laulupeo piletimüük kinni. Müüdi 62 000 piletit ning kui esialgu hellitati lootust, et ehk õhtul müüakse pileteid edasi, siis nüüd on selgunud, et seda ei tehta.