Vabaduse väljakul avati täna fotonäitus “Laulupeo teekond läbi aja”

Näituse on koostanud ajaloolane Jaak Juske koostöös Fotomuuseumi ja Kultuuriametiga, kelle valikul on fotonäituse keskmeks laulupeo rongkäik, et selgitada peo ja linna muutusi läbi erinevate aegade.

“Fotodelt on näha, kuidas on rongkäigu teekond varasemalt kulgenud ning see annab kõneka ülevaate, kuidas on erinevad riigikorrad ja ajastud muutnud rongkäigu ilmet,” selgitab Jaak Juske.

Näitusel on avaldatud 70 fotot 1869.-2014. aasta üldlaulupidude rongkäikudest, mis trassiäärseid paiku kirjeldavad. “Mõned rongkäigu teekonna äärde jäävad paigad on üpris vähe muutunud, kuid rida kohti läbinud lausa mitu suurt muutust,“ sõnas Juske.

Juba paari nädala pärast võõrustab Tallinn juubelipidu, kus rongkäik taas läbi linna sammub.