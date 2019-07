Ühistranspordiga ja autoga saab laulupeolt koju alles pärast rahvamasside lahkumist, Narva maantee on Pronksi tänavani kaua suletud

Autod. Foto: Jaanus Lensment

Tänasel laulupeo kontserdil viibib esineja või pealtvaatajana enam kui 100 000 inimest. Selleks, et tagada kõigi inimeste turvaline lahkumine, avatakse liiklus ühissõidukitele pärast seda, kui suurem rahvamass on teed vabastanud. Narva maantee on Pronksi tänavani Kadrioru poolt suletud masside lahkumiseni.