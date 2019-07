Tõnis Mägi: laulupidu tuleks tiheminigi korraldada

“Inimesed tõusid setode laulule püsti ja tantsisid ning laulsid kaasa. Need on olulised päevad meie jaoks,” ütles Mägi laulupeo kohta. Ta lisas, et talle tuli üllatusena, et laulupeol kanti ette laulu “Ilus oled, isamaa”, kuna see on kirjutatud oluliselt varem teistest isamaalistest lauludest.

“Kui teised (isamaalised laulud - toim) kirjutati kaheksakümnendate lõpus, siis selle kirjutasin kümme aastat varem. Hämmastav, et see lugu siiani toimib,” sõnas Mägi.

Mägi leidis, et laulupidu on vaja tiheminigi korraldada. “Võib olla oleks hea, kui see üritus toimuks iga 2,5 aasta tagant. Kui on nii palju eriarvamusi, siis on väga oluline meid mingitel hetkedel kokku liita.”