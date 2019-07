Tantsupeo viimasel etendusel tehti abieluettepanek

Eriline hetk jääb mitte ainult noorpaari ajalukku, vaid ka Eesti ajalukku, sest teadaolevalt on see esimene kord, kui abieluettepanek tantsupeol telekaamerate ees tehakse.

Nimelt tehti ka 2014. aasta tantsupeo viimasel etendusel abieluettepanek, kuid siis ei jäädvustatud seda telekaamerate ees, vaid meedialt paluti abi hiljem, et otsida erilise hetke jäädvustamisest fotosid-videoid.

Kihlusid Tiina ja Kristjan, kes kuuluvad rahvatantsurühma "Kuljus".

Tiina ütles intervjuus ERR-ile, et ta ei osanud sellist asja sugugi oodata.

Kristjan teadis juba poolteist aastat tagasi, et ta tahab oma armsamale ettepaneku teha. Noored muuseas kohtusidki rahvatantsu tehes, kuid noormees leidis, et just laulu- ja tantsupidu, mille nimi on "Minu arm" on sobilik koht, et oma teise poole kätt paluda. Eriti õige aeg seda teha on vahetult pärast traditsioonilise "Tuljaku" lõppu.

"Kuljus" on Tallinna Tehnikaülikooli rahvatantsurühm.