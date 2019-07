Täna tuleb müügile juubelipeo margitoodete seeria

Margi autori Indrek Ilvese sõnul on margi trükkimine riidele inspireeritud rahvakultuurist. "Linasest ja villasest kangast on valmistatud meie rahvariided ning sellest inspireeritult on puuvillasele materjalile trükitud ka margiplokk,“ sõnas Ilves.

Laulupidu 150 margiplokk maksab 10 eurot. Lisaks on margiplokk saadaval ka kodumaise tootja poolt valmistatud kasevineerist kinkekarbis hinnaga 15 eurot. Sama hinnaga on müügis ka Laulupeo juubeliaasta postmargiploki ja 2-eurose Laulupeo mälestusmündiga ümbrik.

Margil kujutatakse Tallinna Lauluväljakut. Lisaks on müügile tulemas eksklusiivne Laulupeo postkaart, mis on saadaval vaid Laulupeol kohapeal ja Omniva e-poes.