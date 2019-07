Tallinna transpordiameti juhataja: vajalik info ühistranspordi kohta sai edastatud ja meedia töö oli seda võimendada

“Meie edastasime kõik pressiteated ühistranspordi muutusest,” teatas Harjo. “See oli varem juba selge, et pärast laulupidu Narva maantee on suletud ja bussid seal ei sõida,” lisas ta. Harjo kinnitas, et kogu ühistransport töötas plaanitult ning mingisugust probleemi ta laulupeo liikluses ei näinud. “Tegime kõik, mis varem pressiteadetes lubati,” vastas ta.

Linn olevat varasemal laulupeol pannud eribussid lauluväljaku juurest kesklinna sõitma, kuid toona olid need massi sisse kinni jäänud. “Bussid ei saanud lihtsalt inimeste vahelt liikuma,” ütles Harjo. Tema hinnangul olid pressiteated piisavad ja meediaväljaanded oleksid pidanud rohkem teateid võimendama.

“Mis te tahate, et teeksime oma ajalehte, kus liiklusmuudatusi kajastame?” esitas ta küsimuse. Ka skeemid liiklusmuudatuste kohta pole linna poolt Harjo arvates vajalikud. “Kas me tõesti peame täppe kaardile tegema, et kus muudatused (liikluses - toim) on?” esitas Harjo veel ühe küsimuse.