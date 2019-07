SKEEMID | Laulu- ja tantsupeoks suunatakse ümber autod ja bussiliinid, keelatakse parkimine ja piiratakse kiirus 30 km/h

Korraldajad paluvad võimalusel liikuda jalgsi, ühistranspordi või jalgrattaga, et vältida suuri ummikuid ja rahvamasse.

Kalevi staadioni ümbrus. Millised tänavad on kinni ja piiratud?

Sõidukiirus on piiratud kuni 30 km/h järgnevatel tänavatel:

Võistluse tn – muudetud Filtri tee poolt ühesuunaliseks, parkimine on keelatud, v.a ainult eriloaga tänava vasemal teepoolel kuni Võistluse 23 majani, peatumine alates Võistluse 23 majast kuni Püssirohu tn-ni on keelatud. Alates Püssirohu tn-st Võistluse tn pikendusele (Staadioni tn poole) on läbisõit suletud.

Püssirohu tn – muudetud Võistluse tn poolt ühesuunaliseks, peatumine vasakul teepoolel on keelatud, parkimine paremal teepoolel on lubatud ainult eriloa alusel.

Herne tn – peatumine keelatud Kergejõustikuhalli ümbruses kuni 5. juulini 24:00.

Juhkentali tn – erilubadega autobusside peatumine Staadioni-Püssirohu lõigul mõlemal sõidusuunal osavõtjate sisenemiseks/väljumiseks on erandkorras lubatud, erilubadega reisibusside parkimine toimub parempoolsel sõidurajal lõigul Püssirohu tn – Rimi (ülekäigurada).

Staadioni tn – 30. juunist kuni 5. juulini avalikuks liikluseks ja parkimiseks suletud, v-a erilubadega sõidukid. Kergejõustiku halli külastajad suunatakse ärasõiduks Herne tänavale.

Liiklus suletakse täna ajavahemikus 13.00-23.00 ja 5. juulil vahemikus 9.00-23.00 Juhkentali tn nii Odra kui Liivalaia poolt (v.a lubadega sõidukid ja ühistransport), kui rahvamassid tantsuplatsile jõuavad.

Tantsustaadioni skeem Foto: Graafik, Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutus



Ühistranspordiga staadionile

Staadioni lähedale sõidavad bussid nr 17, 17a, 23 ja 54. Enamik neist liinidest on varustatud madalapõhjaliste bussidega.