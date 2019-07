Mudilaste kurbhetked laulupidudel: nutt tuli peale ja enam järele ei jäänud

Karmen Laur Suvereporter RUS

Laulupeol ära eksinud 4-aastane laps peolistega Foto: erakogu

Laulu- ja tantsupidudelt on kogunenud mitmeid värvikaid vahejuhtumeid, kus kõige pisemad peolised rahvasaginas ära on kadunud ja on oma koori või peret, pisarad silmis, otsinud.