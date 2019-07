Minu turvalise laulupeo teekond ehk kuidas muretult pidutseda

Vahel on toidujärjekorrad suurüritustel nii pikad, et sööki oodates hakkab tagumik pükse sööma. Haaran köögikapilt tühjaks joodud veepudeli ja lasen selle kraanivett täis. Lubas küll vihma, aga janu see paraku ei kustuta, seega tuleb joogivesi kaasa pakkida. Laulupeol peavad häälepaelad alati kergelt niisutatud olema, et valjult hümni kaasa laulda.

Taban ennast mõttelt, et mul on külmas paar õlut, mida kotti libistada. Need annaks hea surina. Aga järsku meenub, et klaastaara on sellisel rahvaüritusel kindel ei. Alkoholi seal avalikult tarbida ka ei tohi ja ei ole taolisel pereüritusel mingilgi moel sobilik ega viisakas. Ah mis sest ikka, sõidan sinna ju jalgrattaga ja see omakorda eeldab kainet pead. Tegelikult see üheslaulmine annabki mulle suurema särtsu sisse kui paar lonksu kesvamärjukest. Las õlu jääb mõnda teist tähtpäeva ootama.

Kotti lendab veel ka vihmakeep, sest vihmavarjuga ei lasta väravast sisse. Ma tegelikult pole kunagi mõistnud neid, kes suure vihmavarju keset massiüritust lahti tõmbavad, hulga inimeste vaatevälja blokeerivad ja vihmavarju servadega teistele silma torkavad. Ahjaa, viimasest rabamatkast on mul kotti ununenud taskunuga. Selle viskan välja, et ei peaks turvakontrollis rumalasse olukorda sattuma.

Seda ma juba tean, et auto on mõistlik täna maja ette jätta. Mul siit Sõpakalt on seitse kilti minna. See on paras maa rattaga väntamiseks. Autot pole nagunii seal kuskile panna, pealegi on rattaparklad kohe sissepääsude juures ja turvaettevõtte G4S töömalevlased aitavad mu kaherattalise turvaliselt ära parkida.