Milliseks kujuneb laulu- ja tantsupeo nädala ilm ning mida peaks peolised enesega võtma?

"Nädala jooksul võib õhuvoolu kiirus muutuda ning vastavalt sellele ka sajupilvede jõudmise aeg kas varasemaks nihkuda või hilisemaks jääda, seega on mõistlik vaadata ilma päev korraga," rääkis Riigi Ilmateenistuse juhtivsünoptik Taimi Paljak Delfile.

Praegune ilmaprognoos lubab, et homme hommikuks läheneb meile madalrõhulohk ühes tihedamate sajupilvedega. Päeval sajab aeg-ajalt vihma. Puhub tugev edela- ja läänetuul. Õhutemperatuur öösel 12 kuni 16, päeval 16 kuni 20 kraadi.

Tänastel andmetel on väike võimalus, et suurem osa teisipäevat saab Tallinnas sajuta läbi ja alles õhtu poole jõuavad sajupilved.

Kolmapäeval öösel ja ennelõunal sajab hoovihma, pärastlõunal on sajuhooge harva, vaid Virumaal on saju tõenäosus endiselt suur. Tuul puhub öösel läänekaarest ja on võrdlemisi tugev, päeval pöördub kõikjal loodesse ja paisub veel tugevamaks. Õhutemperatuur öösel 9 kuni 12, rannikul kuni 14, päeval 13 kuni 18 kraadi.

Neljapäeva öösel madalrõhkkond kaugeneb ja kohatiste vihmahoogude võimalus on suurem Virumaal ja Peipsi ümbruses. Tuul puhub läänest ja loodest ja on öö hakul Virumaa rannikul väga tugev, pärast keskööd veidi nõrgeneb. Päeval libiseb üle lauge kõrgrõhuhari. Arenevatest rünkpilvedest tuleb pärastlõunal mõnes kohas hoog vihma, aga sadu peaks võrdlemisi nõrk olema. Puhub tugev lääne- ja edelatuul. Õhutemperatuur öösel 6 kuni 11, rannikul kuni 14, päeval 15 kuni 19 kraadi.

Reede öösel jõuab Lääne-Eestisse sajuala ja laieneb hommikuks üle Eesti. Tuul öö hakul nõrgeneb, pärast keskööd pöördub lõunasse ja kagusse ning hakkab uuesti tugevnema. Päeval sajab aeg-ajalt vihma. Puhub väga tugev edelatuul. Õhutemperatuur öösel 7 kuni 12, rannikul kuni 14, päeval 13 kuni 16 kraadi.