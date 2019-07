Lugeja: tuttav sõitis USAst kohale, et laulupidu näha, ent jäi väravate taha. Mingi alternatiiv võinuks olla

Üks Delfi lugeja jagab oma väliseestlasest tuttava kogemust. Viimane sõitis USA-st spetsiaalset laulupeo ajaks Eestisse. Kuna alati on saanud pileteid osta kohapealt, ei ostnud ta piletimüügist midagi ette ära.

"Laupäevasele kontserdile sai ta minna. Uuris siis väravas, kas on kahepäevast piletit, aga öeldi, et ei. Pühapäeval tuli ta kohale - rahvariidedki seljas - ootas mitu tundi järjekorras, aga lõpuks sisse ei saanudki," kirjeldab lugeja.

"Ma mõistan, et inimestele, kes elavad Tallinnas, saab öelda, et ärge enam väravasse tulge, piletid otsas. Aga kuidas ütled USA-st kohale sõitnud inimesele, et mine koju... Mingi võimalus, näiteks kallim piletihind võinuks olla. Või see, et hoiatatakse, kuidas viimased 1000 piletit läheb müüki, rohkem sisse ei mahu."

Veidi aega eile veel kohapeal müüdi pileteid, aga järjekorrad olid ülipikad. Pärast kella 15 teatasid korraldajad, et operatiivstaabi otsusel inimeste turvalisuse ja ohutuse kaalutlustel pileteid juurde ei müüda.