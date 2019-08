LAUPÄEVAL DELFI TV-s | Viljandis toimub erivajadusega inimeste laulu- ja tantsupidu

Kuigi peol astuvad üles erivajadusega lauljad-tantsijad, on see pidu mõeldud kõigile. Erivajadusega inimesed on osa meie rahvast. Võimalus esineda Viljandi laululaval suurele publikule ning veebiülekande kaudu jõuda vaatajate-kuulajateni üle Eesti, annab erivajadusega inimestele võimaluse kogeda tõelist laulu- ja tantsupeo tunnet. See pidu ühendab ja lähendab, saab tunda end võrdväärse kogukonna liikmena ning osaleda kultuuri loomises väärikalt koos kõigi inimestega.

2019. aasta pidu on pärimusmuusika temaatiline, sellest lähtudes on koostatud repertuaar ja loodud peo meelsus. Muusikutena astuvad üles Kulno Malva ja Janne Suits ning TÜ VKA tudengid. Esinevad Heidy Tamme ning Stefan.

Peol on viipekeele tõlge ning esinevad ratastooli tantsijate rühmad. Peol esinevad ka Kaie Segeri tantsurühmad: Ratastoolis linetantsijate grupp "SILVER WHEELS" ja Vaegkuuljate Liidu tantsugrupp "KÕKU" (3 tantsu).

Kell 11-16 toimub erivajadusega inimeste valmistatud käsitöötoodete laat ning laulupeo ajal on võimalik osaleda käsitöö töötubades. Kaunistatakse tekstiilivärvidega riidekotte ja T-särke ning valmistatakse käeehteid. Töötoad on sobilikud ka lastele! Laulupidu ning töötoad on tasuta!

Laulupidu korraldavad Hoolekandeteenused AS ja MTÜ Magus Mõte ning toetavad Eesti Kultuurkapital ja Viljandi linn.

Lisainfo: Katrin Pärgmäe katrin.pargmae@hoolekandeteenused.ee 56623823

Facebooki event: https://www.facebook.com/events/290841314910052/