Lauluväljakul õnnistati sisse uus dirigendipult

Uue dirigendipuldi õnnistasid sisse laulupeo dirigendid, puldi autorid ja loojad ning lauluväljakule proovideks kogunenud koorid.

Dirigent Raul Talmar rõõmustab valminud dirigendipuldi üle ja usub, et see jääb laulupidusid teenima vähemalt sama kauaks kui senine. Andres Truusi ideekavandi järgi valminud dirigendipult meeldib talle eelkõige selle praktilise lahenduse poolest. “See on sümpaatse kujundusega, samas mitte liiga silmatorkav, et tähelepanu lauljatelt ja dirigendilt endale võtaks. Dirigendipuldist mõeldes ei tohi unustada, et see peab olema ka töö tegemise koht, kus tekib kindel tunne ja võimalus enda tööle keskenduda. Usun, et valminud dirigendipult täidab seda eesmärki suurepäraselt,“ rääkis Talmar.

Dirigendipult valmis Viljandimaal AMV Metall tehases kingitusena. “See pult on tehtud Viljandimaa meeste Andre Aavastiku ja Madis Millistvere poolt, kes toetavad laulupeo liikumist selle otseses mõttes. See mõtteviis, et me teeme selle valmis ilma kelleltki abi küsimata on minu jaoks hindamatu panus laulupidude traditsioonile,” oli Talmar meestele tänulik.