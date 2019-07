Lauluväljaku juht: lauluväljakut ei saa suuremaks ehitada

Kas lauluväljakut üleüldse saab kuidagi laiendada, et sinna mahuks rohkem inimesi järgmisel korral?

Aus vastus on, et see pole võimalik. Ma tean, et kõik tahavad kuulda, et see on võimalik, aga meie territoorium on juba täna aiaga piiratud ja piirid jooksevad. Ühelt poolt tulevad majad vastu, kinnistud. Me kõik saame sellest aru, et see väga reaalne pole.

On moodsad lahendused, mingid tribüünid, et minna kõrgustesse või maa alla, mõeldes täitsa raamist välja. Kuid inimesi sinna mahutades tekivad muud probleemid - julgeoleku küsimused, kuidas neid sealt kiiresti välja saada? Mulle tundub aus vastus, et see pole täna võimalik.

Et faktina oleks selge, siis mis on julgeolekuohtudest lähtuv number, mis on lauluväljaku piir?

Ma ei oska seda niimoodi öelda, sest see sõltub väga palju ürituse formaadist ja olukorrast Eestis ja sellest, mis lähiregioonis toimub. Ma arvan, et laulupeoga saigi selgeks, et piiripeal on 95 000 - 100 000 inimest, kui toimub laulupidu. Kui toimub kontsert või festival, siis on see piir 60 000 - 65 000 inimest.

Sotsiaalmeedia on kihama löönud "Eestimaa laulu" meenutustest, et toona mahtus lauluväljakule ära mütoloogilisena näiv 300 000 inimest, reaalselt oli vist pigem 150 000 inimest. Aga siiski, kuidas siis need inimesed ära mahtusid?

Ma ei tahaks neid müüte ära purustada ja öelda, et see pole võimalik, aga see laulupidu näitaski seda, et meil pole alates 1988. aastast nii palju inimesi lauluväljakul olnud. Tol korral polnud väravaid, tol korral olid puud väiksemad, puud õhemad.