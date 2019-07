Laulupeo piletite müük lõppes, sotsiaalmeedia kihab ostusoovidest

Orjaku sadamas (Hiiumaa) kell 14.

Rapla linna keskväljakul kell 14.

Kuressaare linna keskväljakul(Saaremaa) kell 14.

Pärnu linna lastepargis kell 14.

Tallinnas Vabaduse väljakul kell 14.

Taagepera lossi pargis (Valgamaa) kell 10.

Põlva linna keskväljakul (Põlvamaa) kell 11.

Loosi mõisa hoovis (Võrumaa) kell 11.

Jõgeva kultuurikeskuses (Jõgevamaa) kell 11.

Narva linnuse hoovis (Ida-Virumaa) kell 11.

Haapsalu Rootsi turu juures (Läänemaa) kell 11.

Eesti Rahva Muuseumi A sissepääsu ees (Tartumaa) kell 11.

Viljandi lauluväljakul (Viljandimaa) kell 11.30.

Paide keskväljakul (Järvamaa) kell 12.

Laulu- ja tantsupeo ühisvaatamisteks on üle Eesti paigaldatud 3x5 meetri suurused LED-ekraanid. Kuna tegemist on juubelipeoga, siis on maakondlikud korraldajad mitmetes paikades hoolitsenud ka lisategevuste eest, et pidu veel meeleolukam oleks. Sissepääs ekraanide juurde kõikjal tasuta. Eraldi ekraanilt saab laulupeo pühapäevast kontserti jälgida tasuta kuni kella 18ni ka Maarjamäe lossipargis, kuhu on paigaldatud selleks samuti suur ekraan.