Laulupeo läbimäng jäi vihma tõttu ära

Eestu Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutuse teabejuht Sten Weidebaum kommenteeris, et otsuse läbimängud ära jätta langetasid peo dirigendid.

"Laulupeo dirigendid otsustasid täna õhtuks planeeritud laulupeo läbimängu kehvade ilmaolude ja lauljate tervise peale mõeldes ära jätta," sõnas ta.

"Oma planeeritud proovid teevad veel ära lastekoor ja orkestrid. Dirigentide otsus näitab seda, et senised proovid on näidanud, et lauljad on laulupeoks valmis ja dirigendid usaldavad neid," avaltas Weidebaum siiski lootust, et pidu ise sellevõrra kehvem ei tule.