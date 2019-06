Laulupeo korraldajad kinnitavad: too laulupeole nii palju alkoholi kui tahad! Lihtsalt avalikult juua ei tohi

Kuidas ma saan laulupeol alkoholi tarbida, kui tegemist on avaliku korra rikkumisega?

Vastavalt kehtivale korrakaitseseadusele pole alkoholi tarbimise peoalal lubatud. Seetõttu soovitame ka alkoholi mitte kaasa võtta. Eraldi alkoholi pärast väravates lauskontrolli ei teostata, kuid profileeritakse inimese käitumist ja kaasasolevatest esemetest lähtuvalt teostatakse ka kontrolli. Alkoholi avastamisel juhitakse loomulikult tähelepanu selle tarbimise keelule. Keelatud ja ohtlike esemetega on sissepääs keelatud.

Palju on varasematel pidudel alkoholi müüdud?

Lahjat alkoholi müüdi viimati 2014. aastal toimunud XXVI laulu- ja XIX tantsupeol. Noorte laulu- ja tantsupidudel pole alkoholiga kaubeldud alates 2007. aastast.

Miks enam mulle peol alkoholi ei müüda? Kas alkoholist on eelnevalt probleeme tekkinud, et sellise otsuseni jõuti? Kui jah, siis milliseid?

Otsust tehes on võetud arvesse ka tervisedendajate varasemaid pöördumisi ning toetame nende algatust näidata meie lastele ja noortele ja miks mitte ka üksteisele positiivset eeskuju, et pidu saab pidada ka ilma alkoholita. Meie soov on, et peo õhkkond ja olustik oleks meeleolukas ja tore, sest laulu- ja tantsupidu on kogu rahva ühine perepidu, kus üle poole peolistest on lapsed ja noored.

Kus ma lauluväljakul alkoholi üldse tarbida võin?

Miks ma klaasist pudelis jooki kaasa ei tohi võtta?