Laulu- ja tantsupeole võib tulla oma alkoholiga

Laulu- ja tantsupeo SA nõukogu liige Hirvo Surva märkis hiljuti ERR-ile, et on igaühe enda otsus ja vastutus, kas võtta laulu- ja tantsupeole kaasa joogipoolist ja seda siis omal vastutusel tarbida või on need mõned tunnid võimalik mööda saata ka alkoholita. Väravates turvameeskond inimeste kottidele lauskontrolli tegema ei hakka.

"Laulu- ja tantsupeo sihtasutuse otsusel alkoholi laulu- ja tantsupeol ei müüda, ent enda tarbeks ohutus pakendis söögi- ja joogipoolist võib igaüks siiski kaasa võtta," ütles laulu- ja XX tantsupeo turvajuht Einar Lillo

Siiski näevad sisekorraeeskirjad ette, et territooriumile pole turvakaalutlustel lubatud võtta klaasist või muust materjalist anumaid, mille sisu või purunemine võivad ohustada inimese enda või teiste isikute turvalisust.