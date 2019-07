Juubelipidu toob pealinna enam kui sada mainekate kanalite välisajakirjanikku

Esmakordselt teeb pühapäevasest suurkontserdist otseülekande Associated Press. Kajastama on oodatud ka New York Times, Forbes, Vanity Fair, rahvusvahelised foto-, video- ja uudisteagentuurid AP ning Reuters, mitmed raadiokanalid nii Saksamaalt kui ka Iirimaalt.

Saksamaaalt külastab juubelipidu lausa 22 välisajakirjanikku. Kohal on ka kolm suurt Saksa telekanalit - NDR, ZDF ja Arte. Suurt huvi laulu- ja tantsupeo vastu on näidanud ka põhjanaabrid, kust on samuti tulemas paarkümmend ajakirjanikku. Venemaalt sõidab kohale kümme ja Ukrainast kaheksa ajakirjanikku.

Laulu- ja tantsupeo kajastamise vaadatakse tagasi 30 aasta tagustele ajaloolistele sündmustele Euroopas. Välispress huvitub eelkõige osalejate ja pealtvaatajate lood, kogemused ja elamused. Mitmed soovivad kiigata ka köögipoolele.