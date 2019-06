FOTOD | Tartus toimus suur laulupeo ühiskontsert!

20.–22. juunini laulupeo sünnikodus Tartus peo 150. sünnipäeva tähistamiseks toimunud pidustused päädisid laupäeva õhtul Tartu lauluväljakul suure peakontserdiga.

Fotod laulupeolt:



Fotod rongkäigust:







Tartu laulupeo peadirigent ja kunstiline juht Triin Koch ütleb, et laulupeo puhul pole lõppkokkuvõttes midagi olulisemat kui repertuaar. “See teeb peo. Jah, muidugi on oluline, et kõht oleks pidulistel täis ja esmavajadused rahuldatud, aga lõpuks on see, mis peost meelde jääb ikkagi laulud, repertuaar, meeleolu, mis seal kujuneb. Et lauljad sooviks neid lugusid laulda. See on kunst. See on väga suur kunst,” ütleb peadirigent Koch.

Seetõttu valitigi Tartu laulupeo peakontserdi kavasse laulud, mis on ajaproovile vastu pidanud. “Nii need, mida lauljad soovivad laulda, kui need mida inimesed armastavad,” lisab Koch. Peakontserdil on kaastegevad Vanemuise Sümfooniaorkester Taavi Kulli juhtimisel ning solistid Tõnis Mägi, Ivo Linna, Jarek Kasar, Reigo Tamm (Rahvusooper Estonia) ja paljud teised.