FOTOD | Laulupeotuli jõudis Muhusse ja liigub nüüd mööda Saaremaad

Kogu Tule Tulemise teekonna sõidab kaasa ka 28-liikmeline tule tehniline tugi, mida veab Tehnikaülikooli Akadeemiline Meeskoor. Tule teekonnale võetakse praktilistel kaalutlustel neli kuni viis tõrvikut, lisaks eraldi tuulekindel gaasilatern. "See on vajalik ainuüksi selleks, et tõrvikutega igale poole ei pääse, näiteks siseruumidesse," täpsustas Tule Tulemise tehnilise meeskonna esindaja Jaak Kortel. Rahvarohkete kogunemiste jaoks on loodud ka kolmas võimalus – suur gaasi peal töötav tulealus, mille pealt on tuli ka kaugemale näha ning sellelt on võimalik inimestel suurematel kogunemistel ka tuld oma tuleasemega kaasa võtta.

Tule Tulemiseks on valminud ka interaktiivne kaart, mille loomiseks sõitis Saaremaa ettevõte NaviCup varakevadel läbi kogu 4200 kilomeetri pikkuse tuleteekonna iga käänu ja aiataguse, et kaart saaks võimalikult täpne. Tänaseks näeb valminud interaktiivset kaarti laulu- ja tantsupeo veebilehel ning mobiilirakenduses, kus saab juubelipeo tule liikumist muuhulgas jälgida reaalajas. „Tule ikoon kaardil muutub vastavalt liiklusvahendile, mida tule transportimiseks parasjagu kasutatakse,“ selgitab äpi arendaja Asko Berens NaviCupist.

Praktilisest küljest näeb kaardilt ka infot pea 500 tule peatuspaigast ja seal toimuvatest sündmustest.

XXVII laulupeo ja XX tantsupeo "Minu arm" Tule Tulemine on avamäng juubelipeole, kandes endaga laulu- ja tantsupeo väärtusi ja väge igasse Eestimaa nurka. 2019. aastal saab Tule Tulemise traditsioon 50-aastaseks, esimest korda toimus üle-eestiline Tule Tulemine 1969. aastal seoses laulupeo sajanda juubeliga. Tuli jõuab Tallinnas Kalevi staadionil toimuvale tantsupeo esimesele etendusele 4. juuli õhtuks. Lauluväljaku tuletornis süttib peotuli 6. juuli õhtupoolikul peale rongkäiku.

Lisainfot ja Tule Tulemise interaktiivse kaardi leiab siit veebilehelt.