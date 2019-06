FOTOD | Laulupeo dirigendipuldi skelett on valmis ja jõuab peagi Tallinnasse

Eesti Arhitektuurikeskus ja Eesti Laulu- ja Tantsupeo SA kuulutasid 2018. aasta kevadel välja dirigendipuldi ideekonkursi, kuhu esitati 16 kavandit. Võitjatööks valiti “Risttee”, mille autoriteks on arhitekt Martin Aus ja disainer Andres Truus.

Laulu- ja Tantsupeo teabejuhi Sten Weidebaumi sõnul köidab võidukavand funktsionaalsusega, kandes samaaegselt suurt sümbollikku tähendust. “Dirigendipult moodustab väärika keskkonna dirigendi ümber ise esile tükkimata,” lisas ta.

Dirigendipuldi muudab praktiliseks lihtne disain, mis meenutab küljelt vaadates X-tähte. Puldil on kaks erineva pikkusega haru, millest kõrgem haru on dirigendile ja keskmine haru kõnede pidamiseks. Ülemist haru on võimalik meetri võrra liigutada, mis muudab uue dirigendipuldi vanast funktsionaalsemaks.

Disaini lihtsus osutus aga ülesande tõeliseks katsumuseks. Konstruktsiooni kavandamisel tuli arvestada dirigendipuldi suurusega, mis võimalikult kergeks tuli ehitada, ja välimusega, mis ei tohiks liialt esile kerkida. Arhitekt Martin Ausi sõnul tuli ka arvestada, et laulupeo keskmeks on laulupeolised ja laul ning et pult on siiski vaid dirigendi töövahend.

Võidukavandi metallkonstruktsiooni pani kokku Viljandimaal asuv AMV Metall OÜ Andre Aavastiku juhtimisel. AMV Metall kingib juubeliaastaks valmiva dirigendipuldi eesti laulurahvale.

Aavastikul tuli idee teha ja seejärel kinkida dirigendipult eelmise aasta kevadel pärast ideekonkursi välja kuulutamist. “Samal õhtul võtsin laulu- ja tantsupeo sihtasutusega ühendust ja andsin teada, et soovin oma ettevõttega kaasa aidata,” meenutas Aavastik.