FOTOD ja VIDEO | Laululaval pandi paika mootoritega uus dirigendipult, mis vahetab välja 60 aastat truult teeninud raudkolaka

Dirigendipuldi ehitanud Andre Aavastik rääkis, et töö puldi kallal on kokku kestnud aasta. Esimesed kohtumised pärast 2018. aasta kevadel välja kuulutatud ideekonkursi võitja selgumist peeti juunis.

Aavastik lubas oma Viljandimaal asuva metalliettevõttega AMV Metall OÜ puldi laulupeole kinkida. Ja nii saigi tehtud ilma sentigi kasseerimata. Siiski nentis mees, et töö puldi ehitamine oli oodatust keerulisem ning aeganõudvam ja viimastel nädalatel on panustatud puldiehitusse nii päeva- kui ka öötunde.

Puldi skelett sai valmis juba juunis ning siis transporditi metallraam Tallinnasse, kus sellele pandi külge kaunistavad plaadid, aga ka mootorid, mis võimaldavad dirigendipulti meetri võrra pikendada, et dirigent oleks vajadusel orkestrile lähemal.

Aavastik muljetas, et kiiremad tööd algasid Tallinnas eelmise nädala esmaspäeval, kui mootorid skeleti pikendamiseks külge monteeriti. Kiiresti aga selgus, et Eestist pole meistrimeest, kes oskaks mootorid õigesti toimima panna, võttagi. Niisiis kutsuti eelmise nädala neljapäeval kohale spetsialist Lahtist, Soomest. Meister töötas puldi kallal terve reedese päeva ning see hakkas tööle. Sarnaseid näiteid, kus abi saadi kiiresti teiste alade meistritelt tõi Aavastik veelgi - küll tuldi appi laminaadiga, küll tõstmisega.

Uurides Aavastikult, et miks üldse pult kinkida ning arve esitamata rääkis mees, et tulevikus loodab ta laulupeole tulla oma laste ja lastelastega. "Mul on siis oma lugu, mida rääkida ja nii erilises kohas, nagu seda on Lauluväljak, kus kõik kohtuvad ja laulus võrdsed on, on au seda lugu omada," sõnas ta.