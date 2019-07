Esimese laulupeo 150. aastapäevaks vermiti mälestusmedal

Kollektsioonmüntide ja -medalite vermimisega tegelev Eesti Mündiäri lasi laulupeo 150. aastapäeva puhul vermida mälestusmedali, millel on kujutatud rukkililledega ümbritsetud muusika sümbol lüüra ning esimesed read Lydia Koidula luuletusest „Mu isamaa on minu arm”.

Piiratud tiraažiga meenemedal „150 aastat laulupidu” on Eesti kollektsionääridele tasuta. „2019. aastal tähistame 150 aasta möödumist esimesest laulupeost. Just laulupeod on algusest peale andnud meie rahvale rasketel aegadel lootust, eneseteadvust, julgust ja ühtekuuluvustunnet, et püüelda parema tuleviku ja iseseisvuse poole,” ütles Eesti Mündiäri müügi- ja turundusjuht Kristine Kruuv.

Kruuvi sõnul on pronksist medal „150 aastat laulupidu” kauni kujundusega, kõrgreljeefne ning detailirikas meenemedal meie laulupeotraditsiooni auks. Medali esiküljel on kujutatud muusika sümbolit lüürat. Seda ümbritsevad Eesti rahvuslilled rukkililled, kiri „Üldlaulupidu” ning aastaarvud „1869–2019”. Medali tagaküljel on tammepärja sees kiri „150 aastat” ning medali servas esimesed read Lydia Koidula luuletusest „Mu isamaa on minu arm”: „Mu isamaa on minu arm, kel’ südant annud ma”.

„Just seda laulu esitati esimesel üldlaulupeol ühena kahest algupärasest eesti laulust, siis Aleksander Kunileiu viisistatuna. Hilisem Gustav Ernesaksa viisistatud versioon aga liigutab küllap iga eestlase südant – kujunes ju sellest Nõukogude okupatsiooni ajal Eesti mitteametlik hümn,” lisas Kruuv.

„Laulupidudel on läbi aegade olnud võimas rahvast ühendav jõud ning seetõttu otsustasime juubeliaastal pakkuda meie laulupidude traditsiooni ülistavat medalit Eesti kollektsionääridele tasuta,” ütles Kristine Kruuv.

Lähtudes õigluse põhimõttest, saab Kruuvi sõnul tellida iga majapidamise kohta ainult ühe tasuta laulupeomedali. Tellimusi täidetakse vastavalt tellimuste saabumise järjekorrale. „150 aastat laulupidu” tasuta medaliga saab tutvuda aadressil www.150laulupidu.ee. Medal on saadaval ainult Eesti Mündiäris.

Eesti Mündiäri on ka varasematel aastatel pööranud tähelepanu Eesti ajaloole, andes välja mitu selleteemalist medalite ja müntide kollektsiooni. 2010. aastal jõudis kollektsionäärideni Eestile olulisi sündmusi jäädvustanud erimedalite kogu „Eesti ajaloopärand“. 2011. aastal anti välja praeguselt Eesti alalt leitud haruldaste müntide kollektsioon „Eesti mündid läbi aegade”. 2013. aasta oktoobris avati Eesti esimesele presidendile Konstantin Pätsile pühendatud kullatud meenemedaliga uus medalite sari „Eesti tuntud inimesed”. 2014. aastal anti välja Eesti iseseisvuspäevale pühendatud mälestusmedal ning 2015. aastal president Lennart Merile pühendatud pronksist mälestusmedal.

Eesti Mündiäri tegeleb kollektsioonmüntide ja -medalite müügiga ning on maailma tuntuimate rahapajade kollektsioonimüntide ja -medalite levitaja Eestis. Eesti Mündiäri kuulub 1994. aastal Norras asutatud Samlerhuset Groupile, mis tegutseb 14 erineval turul Euroopas ning Hiinas. Kontsernile kuulub ka Norra vanim ja endine riiklik rahapaja, mis tegutseb alates 1686. aastast ning vermib igal aastal muuhulgas ka Nobeli rahupreemia medaleid.