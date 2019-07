DELFI TV OTSE-EETER | Hakkame, mehed, minema: vaatajate osalusel tehakse rahvalaul värskeks!

Produtsent-räppar Mick Moon ja noor laulja Yasmyn on täna Delfi TV YouTube'i otse-eetris, kaverdamaks Eesti rahvalaulu. Kõik valikud - millist biiti kasutada, kuidas meloodia lahendada, milliseid fraase laulda - teeb vaataja YouTube'i jututoas.

"Põhjus, miks me selle hämmastava idee vastu võtsime on lihtne," selgitab Mick Moon. "Laulupidu võrdub kultuuriga. See väljakutse on meie kui artistide ja troopiliste eestlaste jaoks hea võimalus tagasi anda."

Muusik lisab, et tema ja Yasmyn ootavad pikisilmi ka võimalust näidata, kuidas noorte artistide loomeprotsess käib. "Äkki läbi selle saame näidata, kuidas muusikat teha - ja võib-olla ka kuidas mitte," naerab ta.

Hea lugeja, lülitu kell 17 lainele ja anna oma panus Eesti rahvalaulu tõlgendamisele!